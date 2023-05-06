Кайрат Ахметов победил "Молнию" в США

Фото: instagram.com/Kairat__Akhmetov

Казахстанский боец Кайрат Ахметов выступил на турнире престижного промоушна One Fighting Championship в Брумфилде, в американском штате Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахметов встретился с австралийским файтером Рисом Маклареном по прозвищу "Молния". Бой прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой бойца из Казахстана — единогласным решением судей.

Таким образом, Кайрат Ахметов одержал 27-ю победу в профессиональной карьере, а Рис Макларен потерпел девятое поражение в профи-ММА. Добавим, что Ахметов выступает в лиге One FC с 2015 года: с тех пор он провёл десять боев (восемь побед и два поражения).