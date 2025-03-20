В Алматы сезон ледовых катаний на "Медеу" продлили на 10 дней. После объект закроют на реконструкцию на два года. Власти объявили о масштабной модернизации главной достопримечательности города. Планы грандиозные: от новых прогулочных аллей и маршрутов, до обновления инженерных сетей и систем охлаждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Реконструкция будет проводиться в рамках EPC контракта, когда один подрядчик проводит всю работу под ключ: разработка проекта и реализация. Подрядчик будет определен открытым конкурсом в соответствии с законодательством. Потом он разработает проект. Проект должен пройти госэкспертизу. По итогам госэкспертизы станет ясна стоимость, детали", - сообщил официальный представитель проектного офиса акимата Алматы Ерден Турысбеков.

Комплекс "Медеу" открыли 53 года назад. В последний раз модернизировали в 2008 году. После на катке ничего не меняли. Поэтому алматинцы возмущаются плохим освещением, состоянием лестницы здоровья, отсутствием биотуалетов.

При реконструкции специалисты обещают сохранить архитектурный облик "Медеу".

"Что касается инженерных сетей, всё приходит в негодность. Чтобы избежать больших очередей, необходимо сделать электронные очереди. Всё завязать на искусственный интеллект. Сделать закрытые зоны для круглогодичного использования, элементы цифрового искусства. Световые проекции, инсталляции, привлекающие молодёжь, использовать умное освещение, энергосберегающую систему", - сказала архитектор Гульмира Урбисинова.

По плану масштабная реконструкция высокогорного катка "Медеу" продлится два года. Стоимость проекта чиновники определят по результатам государственной экспертизы.