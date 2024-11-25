Катер с туристами затонул в Египте

Катер с туристами из разных стран на борту затонул в Красном море в районе курортного города Марса-эль-Алам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cairo24.

Местные СМИ сообщают, что на катере находились 45 человек, из них 31 турист, отправившийся на дайвинг. Спасатели обнаружили несколько туристов. Поисково-спасательная операция продолжается, людей ищут с помощью самолета.

С катера Sea Store успели подать сигнал бедствия, несколько спасательных лодок двинулись к месту сообщения.

Количество выживших или пропавших без вести людей официально не объявлено.