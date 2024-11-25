Катер с туристами затонул в Египте
Отдыхающие направлялись на дайвинг.
Сегодня, 19:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
133Фото: pxhere.com
Катер с туристами из разных стран на борту затонул в Красном море в районе курортного города Марса-эль-Алам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cairo24.
Местные СМИ сообщают, что на катере находились 45 человек, из них 31 турист, отправившийся на дайвинг. Спасатели обнаружили несколько туристов. Поисково-спасательная операция продолжается, людей ищут с помощью самолета.
С катера Sea Store успели подать сигнал бедствия, несколько спасательных лодок двинулись к месту сообщения.
Количество выживших или пропавших без вести людей официально не объявлено.