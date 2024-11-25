  • 25 Ноября, 21:03
  • BAIGENEWS

Катер с туристами затонул в Египте

Отдыхающие направлялись на дайвинг.

Сегодня, 19:49
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: pxhere.com

Катер с туристами из разных стран на борту затонул в Красном море в районе курортного города Марса-эль-Алам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cairo24.

Местные СМИ сообщают, что на катере находились 45 человек, из них 31 турист, отправившийся на дайвинг. Спасатели обнаружили несколько туристов. Поисково-спасательная операция продолжается, людей ищут с помощью самолета.

С катера Sea Store успели подать сигнал бедствия, несколько спасательных лодок двинулись к месту сообщения.

Количество выживших или пропавших без вести людей официально не объявлено.

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