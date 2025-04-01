Катер с туристами из Казахстана взорвался в Таиланде
Туристическая полиция Таиланда выясняет причины взрыва.
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В Таиланде, неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, произошел инцидент с туристическим катером, на борту которого находились 31 путешественник из России и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
В момент взрыва, катер загорелся, и 30 туристов оказались в воде, однако все они смогли выбраться без серьезных последствий. Единственный пострадавший - российский турист, оставшийся на борту, получил ожоги. Он был немедленно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, остальные туристы не пострадали и вернулись в свои отели.
Туристическая полиция Таиланда выясняет причины взрыва, но ситуация, несмотря на происшествие, не привела к большому количеству жертв.
Ранее мы сообщали, что три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане.
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