В Акмолинской области двоих детей ночью на катамаране унесло далеко от берега озера Котырколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пятеро детей нашли бесхозный катамаран на берегу озера Котырколь в Бурабайском районе. Они решили прокатиться на нём в ночное время.

"Уплыв на пять метров от берега, трое детей испугались и, спрыгнув с катамарана, самостоятельно доплыли обратно. На катамаране остались двое детей 2008 и 2014 годов рождения, один из которых не умел плавать. Из-за сильного ветра катамаран унесло на расстояние 500 метров от берега. Вернувшиеся на берег дети позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей", – рассказали в МЧС.

Сотрудники водно-спасательного отряда использовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором и нашли унесённых ветром детей. Добравшись до них на лодке, спасатели доставили их на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: МЧС РК

Родители всех несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье 412 КоАП РК.

МЧС напоминает о необходимости соблюдение мер безопасности на водных акваториях.