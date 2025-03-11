Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
Медики госпитализировали ребенка.
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Мальчик, скатившийся на тюбинге с пандуса жилого дома, попал под колеса автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
Видео произошедшего появилось в социальных сетях.
По информации ДП Астаны, инцидент произошел 10 марта во дворе дома по улице Аманжола Болекпаева.
"Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на ребенка, который в этот момент скатывался с пандуса. В результате происшествия 10-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - проинформировали в полиции.
Стражи порядка призывают водителей быть предельно внимательными на внутридворовых территориях, соблюдать скоростной режим.
Кроме того, полиция обращается к родителям с просьбой контролировать нахождение детей вблизи проезжей части, разъяснять им правила безопасного поведения во дворах и на дорогах, а также напоминать об опасностях игры вблизи движущегося транспорта.
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