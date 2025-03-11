Мальчик, скатившийся на тюбинге с пандуса жилого дома, попал под колеса автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

Видео произошедшего появилось в социальных сетях.

По информации ДП Астаны, инцидент произошел 10 марта во дворе дома по улице Аманжола Болекпаева.

"Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на ребенка, который в этот момент скатывался с пандуса. В результате происшествия 10-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - проинформировали в полиции.

Стражи порядка призывают водителей быть предельно внимательными на внутридворовых территориях, соблюдать скоростной режим.

Кроме того, полиция обращается к родителям с просьбой контролировать нахождение детей вблизи проезжей части, разъяснять им правила безопасного поведения во дворах и на дорогах, а также напоминать об опасностях игры вблизи движущегося транспорта.