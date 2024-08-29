Катарский Lesha Bank получил разрешение на приобретение АО "Bereke Bank"

Правление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановления "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО "Bereke Bank" и "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) разрешения на приобретение дочерней организации – Акционерного общества "Bereke Bank", передаёт BaigeNews.kz.

"Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций. На 1 июля активы Lesha Bank составляют 2,05 миллиарда долларов, собственный капитал – 0,4 миллиарда долларов, коэффициент достаточности капитала – 16,9 процента. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 миллиона долларов, за 6 месяцев 2024 года – 15,5 миллиона долларов", - сообщили в Агентстве.

Bereke Bank занимает 9 место по размеру активов и 7 место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана. На 1 августа 2024 года активы банка составляют 2 248 миллиардов тенге, собственный капитал – 173 миллиарда тенге. Банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы, в том числе по достаточности капитала и ликвидности.