"Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке" — Токаев

Фото: Борт№1

Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани провели брифинг для представителей СМИ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Как сказал президент Казахстана, в ходе переговоров состоялся обстоятельный и весьма содержательный обмен мнениями.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Катаром расширилось сотрудничество, поступательно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, налажено взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур.

"Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке. Доха одной из первых поддержала наши социально-экономические и политические реформы. Об этом я говорил сегодня шейху Тамиму. Мы высоко ценим его личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Я выразил ему благодарность от имени нашего народа", — отметил глава государства.

По словам президента, в ходе состоявшихся переговоров обсуждены важные вопросы, достигнут ряд договоренностей.

"Казахстан и Катар в двусторонних отношениях делают акцент на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Однако эпидемия коронавируса и геополитическая ситуация не позволили нам использовать в полной мере имеющийся потенциал. Вследствие этого в последние годы замедлился наш товарооборот. Поэтому мы ставим цель оживить торговлю между двумя странами. Для этого создаются все условия", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время несколько компаний из Катара успешно работают в сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Их продукция экспортируется в несколько стран.

Кроме того, стороны договорились развивать контакты в

геологоразведочной,

горнодобывающей,

транспортно-логистической,

финансовой и

банковской сферах.

В рамках визита были подписаны соответствующие соглашения.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят вывести казахско-катарские отношения на новый уровень.