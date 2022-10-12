open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке" — Токаев
Борт№1 Сегодня, 13:15
389
Фото: Борт№1

"Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке" — Токаев

Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани провели брифинг для представителей СМИ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Как сказал президент Казахстана, в ходе переговоров состоялся обстоятельный и весьма содержательный обмен мнениями.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Катаром расширилось сотрудничество, поступательно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, налажено взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур.

"Катар является для нас самым важным партнёром на Ближнем Востоке. Доха одной из первых поддержала наши социально-экономические и политические реформы. Об этом я говорил сегодня шейху Тамиму. Мы высоко ценим его личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Я выразил ему благодарность от имени нашего народа", — отметил глава государства.

По словам президента, в ходе состоявшихся переговоров обсуждены важные вопросы, достигнут ряд договоренностей.

"Казахстан и Катар в двусторонних отношениях делают акцент на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Однако эпидемия коронавируса и геополитическая ситуация не позволили нам использовать в полной мере имеющийся потенциал. Вследствие этого в последние годы замедлился наш товарооборот. Поэтому мы ставим цель оживить торговлю между двумя странами. Для этого создаются все условия", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время несколько компаний из Катара успешно работают в сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Их продукция экспортируется в несколько стран.

Кроме того, стороны договорились развивать контакты в

  • геологоразведочной,
  • горнодобывающей,
  • транспортно-логистической,
  • финансовой и
  • банковской сферах.

В рамках визита были подписаны соответствующие соглашения.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят вывести казахско-катарские отношения на новый уровень.

 

Видео: Борт №1
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Катар #международное сотрудничество
Журналист
Сегодня, 13:15
389
Поделитесь:
Наверх