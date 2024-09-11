Катар построит в Казахстане ГЭС

Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. В рамках него в Казахстане построят гидроэлектростанцию, передает BaigeNews.kz.

Всего будут реализованы девять инвестиционных проектов на территории Казахстана. Среди них строительство трёх газоперерабатывающих заводов, второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент", новой компрессорной станции "Кс-14" и магистрального газопровода "Кс-14-Костанай", электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области, гидроэлектростанции на реке Иртыш.

Также в рамках него предусматривается выкуп инвесторами Bereke bank и сотового оператора Tele2.