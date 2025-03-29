Посредники из Катара и Египта пытаются вернуть Израиль и палестинское движение "Хамас" за стол переговоров, чтобы восстановить режим прекращения огня и провести новый раунд обмена пленными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на саудовский телеканал "Аш-Шарк".

Переговорщики предложили сторонам 50-дневное перемирие.

Делегация "Хамаса" во главе с Халилом аль-Хайей уже прибыла в Доху для обсуждения деталей. Если соглашение будет достигнуто, режим прекращения огня должен вступить в силу перед мусульманским праздником Ид аль-Фитр и иудейским Песахом.

Одним из условий является обмен пленными: "Хамас" готов освободить пятерых заложников в обмен на 50 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению. Также Израиль должен будет отвести свои войска на позиции, которые они занимали до нарушения предыдущего перемирия. Кроме того, пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом планируют открыть для вывоза раненых и поставок гуманитарной помощи.

Тем временем в секторе Газа продолжаются боевые действия. По данным Минздрава анклава, с 18 марта погибли 921 человек, более 2 тысяч мирных жителей получили ранения.