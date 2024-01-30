Катание на сноуборде по дорогам города дорого обошлось жителям Житикары

Сноубордистов, катавшихся за авто по дорогам в Житикаре, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz,

За необдуманный экстрим мужчин привлекли к ответственности

"Сноубордисты и водитель привлечены за грубое нарушение правил дорожного движения. За создание аварийной обстановки и отсутствие технического осмотра в совокупности им назначен штраф более 100 тысяч тенге", - сообщили в полиции.