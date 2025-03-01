Катал на санках барана: полицейские Актау вычислили героя видеоролика
Привлекут ли его к ответственности за жестокое обращение с животным или же по другой статье, пока неизвестно.
Сегодня, 21:34
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Сегодня, 21:34Сегодня, 21:34
190Фото: иллюстрация pixels
Нашумевшая в социальных сетях история о катаниях барана на санках получила продолжение. Полиции удалось вычислить героя видеоролика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"В настоящее время проводятся разъяснительные работы, решается вопрос о привлечении к ответственности", — сообщили в пресс-службе департамента области.
Напомним, жители Актау были возмущены обращением с бараном, которого насильно катали на санках. Люди просили наказать автора ролика и его участника за жестокое обращение с животным.