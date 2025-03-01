Нашумевшая в социальных сетях история о катаниях барана на санках получила продолжение. Полиции удалось вычислить героя видеоролика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"В настоящее время проводятся разъяснительные работы, решается вопрос о привлечении к ответственности", — сообщили в пресс-службе департамента области.

Напомним, жители Актау были возмущены обращением с бараном, которого насильно катали на санках. Люди просили наказать автора ролика и его участника за жестокое обращение с животным.