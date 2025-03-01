  • 1 Марта, 22:37
  • BAIGENEWS

Катал на санках барана: полицейские Актау вычислили героя видеоролика

Привлекут ли его к ответственности за жестокое обращение с животным или же по другой статье, пока неизвестно.

Сегодня, 21:34
АВТОР
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иллюстрация pixels Сегодня, 21:34
Сегодня, 21:34
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Фото: иллюстрация pixels

Нашумевшая в социальных сетях история о катаниях барана на санках получила продолжение. Полиции удалось вычислить героя видеоролика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"В настоящее время проводятся разъяснительные работы, решается вопрос о привлечении к ответственности", — сообщили в пресс-службе департамента области.

Напомним, жители Актау были возмущены обращением с бараном, которого насильно катали на санках. Люди просили наказать автора ролика и его участника за жестокое обращение с животным. 

 

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