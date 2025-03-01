Катал барана на санках: жителя Актау обвиняют в жестоком обращении с животным
По информации пользователей сети, баран был "беспризорным"
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
240Фото: иллюстрация pixabay
Кадры "катания барана на санках" распространились в социальных сетях и вызвали резонанс среди зрителей. Одни посчитали видео смешным, другие же настаивали, что данное обращение с животным неуместно и просили привлечь автора ролика к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На видео зафиксировано, как животное падает с санок, пытается убежать, но его хватают и сажают "кататься" опять. По информации пользователей сети, баран был "беспризорным" и временный владелец животного решил провести в своих социальных сетях его розыгрыш.
Видео: Lada.kz
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