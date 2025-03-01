  • 1 Марта, 13:27
  • BAIGENEWS

Катал барана на санках: жителя Актау обвиняют в жестоком обращении с животным

По информации пользователей сети, баран был "беспризорным"

Сегодня, 11:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
иллюстрация pixabay Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
240
Фото: иллюстрация pixabay

Кадры "катания барана на санках" распространились в социальных сетях и вызвали резонанс среди зрителей. Одни посчитали видео смешным, другие же настаивали, что данное обращение с животным неуместно и просили привлечь автора ролика к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На видео зафиксировано, как животное падает с санок, пытается убежать, но его хватают и сажают "кататься" опять. По информации пользователей сети, баран был "беспризорным" и временный владелец животного решил провести в своих социальных сетях его розыгрыш.

Видео: Lada.kz

Самое читаемое

Наверх