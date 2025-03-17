Катафалк с покойником увяз в грязи по пути на кладбище в Атырау
Похоронный катафалк застрял в грязи по пути на кладбище.
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Жители Атырау стали свидетелями абсурдной ситуации, когда катафалк с покойником не смог преодолеть дорогу к кладбищу из-за непролазной грязи, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент, запечатленный на видео, вызвал шок у горожан: похоронная машина настолько сильно увязла в глинистой жиже, что ее смогли вытащить лишь на буксире. В этой ситуации пришлось временно извлечь тело покойного из салона автомобиля, чтобы освободить катафалк.
Дороги, ведущие к кладбищам, в Атырау никогда не имели асфальтного покрытия и теперь стали фактически непроходимыми в дождливую погоду. В акимате города пообещали, что проблему с состоянием дорог решат в ближайшее время.
"Когда начнутся дорожные работы, дорога к кладбищу будет приведена в порядок. Для этого будет использовано асфальтовое покрытие (фреза), снятое во время ремонта городских дорог", — сообщили в акимате.
Работы по асфальтированию дорог запланированы на апрель-май этого года.
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