Жители Атырау стали свидетелями абсурдной ситуации, когда катафалк с покойником не смог преодолеть дорогу к кладбищу из-за непролазной грязи, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент, запечатленный на видео, вызвал шок у горожан: похоронная машина настолько сильно увязла в глинистой жиже, что ее смогли вытащить лишь на буксире. В этой ситуации пришлось временно извлечь тело покойного из салона автомобиля, чтобы освободить катафалк.

Дороги, ведущие к кладбищам, в Атырау никогда не имели асфальтного покрытия и теперь стали фактически непроходимыми в дождливую погоду. В акимате города пообещали, что проблему с состоянием дорог решат в ближайшее время.

"Когда начнутся дорожные работы, дорога к кладбищу будет приведена в порядок. Для этого будет использовано асфальтовое покрытие (фреза), снятое во время ремонта городских дорог", — сообщили в акимате.

Работы по асфальтированию дорог запланированы на апрель-май этого года.