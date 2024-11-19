Касым-Жомарту Токаеву показали образцы произведённого в Сербии оружия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развёрнутую на аэродроме "Батайница" под Белградом. Главу государства сопровождал президент Сербии Александр Вучич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

На выставке представлены образцы сухопутной военной техники, вертолёты, оснащённые сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и миномёты.

Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.