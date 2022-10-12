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t.me/bort_01 Сегодня, 14:50
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Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить Сингапур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сингапурскую делегацию. Он встретился с министром канцелярии премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Во время встречи Глава Казахстана отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесёт значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Токаев сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнёром Казахстана в АСЕАН.

В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от Премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение Главе Казахстана от Президента Халимы Якоб посетить с государственым визитом Сингапур.

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#Президент Казахстана #официальный визит #Сингапур
Журналист
Сегодня, 14:50
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