Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить Сингапур

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сингапурскую делегацию. Он встретился с министром канцелярии премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Глава Казахстана отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесёт значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Токаев сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнёром Казахстана в АСЕАН.

В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от Премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение Главе Казахстана от Президента Халимы Якоб посетить с государственым визитом Сингапур.