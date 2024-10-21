Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить Прагу с официальным визитом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, президент Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнёров в Европейском Союзе.
Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.
Ян Липавский поблагодарил Главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.
Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зелёного" перехода, энергетики.
Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
В завершение беседы Глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии Петру Павлу.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение