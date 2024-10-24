Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании XVI Саммита БРИКС

Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС, передает BaigeNews.kz. Об этом на пленарном заседании XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+" заявил Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности, отметил Президент.

"Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе", - подчеркнул Глава государства.

Глава государства отметил, что совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии.

"Голоса стран глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан рассматривает БРИКС в качестве одной из движущих сил общемирового прогресса. Мы с удовлетворением отмечаем динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения, которое в 2023 году составило почти половину нашего внешнеторгового оборота. Мы стремимся расширять взаимовыгодное партнерство в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, критические минералы, продовольственная безопасность, образование и туризм", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое значение наша страна, подчеркнул Глава государства, придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также Международного транспортного коридора "Север-Юг". Их сопряжение стран с Каспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю, способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговли в долгосрочной перспективе.