Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной фольклориста и литературоведа, лауреата Государственной премии Сеита Каскабасова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности. Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа", – говорится в телеграмме.