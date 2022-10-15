Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции

Фото: пресс-служба Президента РК

Казахстан разделяет скорбь в связи с произошедшей трагедией на угольной шахте, отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

"В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, взрыв прогремел на угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции. По последним данным, речь идет о 28 погибших. Телеканал TRT сообщает, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. 49 рабочих заблокированы после взрыва на шахте на севере Турции.