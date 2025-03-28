Глава государства выразил соболезнования Таиланду в связи со смертельным землетрясением
Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природной стихии.
Напомним, смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.
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