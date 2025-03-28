Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природной стихии.

Напомним, смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.