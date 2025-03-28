  • 28 Марта, 23:02
  • BAIGENEWS

Глава государства выразил соболезнования Таиланду в связи со смертельным землетрясением

Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Сегодня, 22:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства выразил соболезнования Таиланду в связи со смертельным землетрясением Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
100

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от природной стихии.

Напомним, смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.

Самое читаемое

Наверх