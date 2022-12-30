Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трёхкратного чемпиона мира Пеле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внёс огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире. По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявший уровень этого вида спорта на величайшую высоту", - говорится в сообщении.