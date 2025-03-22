Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким Александра Машкевича
Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким известного бизнесмена, совладельца компании ERG и Евразийского банка Александра Машкевича, передаёт BaigeNews.kz.
Об этомм в социальных сетях сообщил советник пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.
"В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича Президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана", — говорится в сообщении.
Напомним, Алексадр Машкевич скончался на 71-м году жизни. Он был одним из ведущих предпринимателей Казахстана и играл значительную роль в экономике страны. Он являлся председателем совета директоров ERG – одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира, которой владел совместно с Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и Минфином Казахстана. В структуру группы входят такие промышленные гиганты, как ТНК "Казхром", Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение, "Алюминий Казахстана" и Казахстанский электролизный завод.
Кроме того, Машкевич был педседателемм советов директоров АО "Евразийская финансовая компания" и АО "Евразийский банк", членом Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана и почётным президентом Федерации конного спорта Казахстана.
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