Токаев выразил поддержку Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнёрства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", – говорится в телеграмме президента.
Напомним, подземные толчки зафиксированы 23 апреля в 12:49 по местному времени. Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.
По информации Министерства иностранных дел РК, обращений от казахстанских граждан, находящихся в Турции, в Генеральное консульство в Стамбуле на данный момент не поступало.
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