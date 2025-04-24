Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнёрства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", – говорится в телеграмме президента.

Напомним, подземные толчки зафиксированы 23 апреля в 12:49 по местному времени. Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.

По информации Министерства иностранных дел РК, обращений от казахстанских граждан, находящихся в Турции, в Генеральное консульство в Стамбуле на данный момент не поступало.