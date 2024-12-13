В Алматы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 90-летию Союза писателей Казахстана. В нём приняли участие Государственный советник РК Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Союза писателей Евразии Уфук Тузман, передаёт BaigeNews.kz.

Государственный советник зачитал приветственное послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю юбилея.

"Союз писателей – столп духовности нашего народа. Будучи творческим объединением писателей и поэтов, эта организация вносит большой вклад в развитие нашей литературы и культуры, содействует их популяризации в мире. Можно сказать, что Союз писателей выступает прочной основой нашей национальной идентичности. Литература – это великое достояние, которое подчеркивает интеллектуальную глубину и крепость духа нашей нации. Ее развитие в соответствии с требованиями времени – задача не только авторов, но и один из важных приоритетов государства. Сейчас мы формируем новое качество нашей нации. И интеллигенция призвана сыграть особую роль в деле воспитания прогрессивного поколения. Выражаю искреннюю признательность всем мастерам художественного слова, которые, глубоко осознавая эту ответственность, продвигают высокие гуманистические идеалы", – говорится в письме Главы государства.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров также направил сво` поздравительное письмо, которое озвучил cоветник gрезидента Кыргызстана Арслан Койшиев.

В выступлении Государственный советник высказался о значении Союза писателей. Отдельно остановившись на его роли в деле просвещения, он отметил, что произведения, продвигающие гуманистические идеалы, способствуют повышению качества нации.

Вместе с тем Ерлан Карин подчеркнул, что развитие литературы и литературной среды является приоритетом для государства. Он подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке литераторов и отечественной литературы не только как президент, но и как сын писателя.

В торжественном мероприятии приняли участие литераторы, представители общественных объединений из Турции, России, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Чувашии, других стран ближнего и дальнего зарубежья, а также со всех уголков Казахстана.

В завершение мероприятия Государственный советник выразил всем писателям и поэтам благодарность за усердный труд на благо страны.