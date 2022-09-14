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Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями православной церкви
Глава государства провёл встречу с представителями православной церкви, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.
В ходе встречи президент Казахстана поздравил митрополита Антония с назначением и отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана. По его словам, православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение в нашем обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей Съезда и пожелания крепкого здоровья и душевных сил в его благородном служении.
В свою очередь, представители православной церкви передали добрые пожелания главе нашего государства от имени Патриарха Кирилла, а также его слова поддержки инициатив Казахстана.
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