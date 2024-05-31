Касым-Жомарт Токаев встретился с известным экоактивистом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эколога, руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи президента Казахстана с известным экоактивистом были рассмотрены вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем.

"Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проект ECO Network, который реализуется по инициативе Евгения Мухамеджанова. Глава государства считает актуальными такие направления, как "Экохаб", "Зеленый офис", "Зеленая школа", которые предусматривают, в первую очередь, формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры", - говорится в сообщении.

По словам Евгения Мухамеджанова, к проекту ECO Network уже подключились сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану. Они внедряют экостандарты в бизнес-процессы и вносят значительный вклад в процесс декарбонизации экономики.

Президент обратил внимание на то, инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Евгений Мухамеджанов в качестве руководителя проектного офиса "Жасыл Алматы" реализует эффективные и креативные способы решения экологических проблем города.