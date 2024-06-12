Касым-Жомарт Токаев встретился с главой BNK Financial Group

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ина, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На полях казахско-корейского бизнес-форума Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином.

Глава государства приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.

Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере.

BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и др. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чистый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Ранее сообщалось, ещё один банк может появиться в Казахстане. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Акорде после переговоров с президентом Южной Кореи. Казахстан и Республики Корея готовы наращивать двустороннее сотрудничество. Сегодня по итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны ряд документов.