Касым-Жомарт Токаев встретил Шавката Мирзиёева в Акорде

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев представили друг другу членов делегаций. Начальник роты Почётного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Узбекистана.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев прошли в зал переговоров.

Накануне Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Ранее своими ожиданиями от визита Мирзиёева в Казахстан поделились казахстанские эксперты.

Отметим, в 2023 году товарооборот между странами достиг более 4 млрд долларов. Существенный прогресс достигнут в сфере промышленной кооперации, которая на сегодня предусматривает 60 проектов на общую сумму 2,6 млрд долларов, из которых 55 проектов на территории Казахстана и 5 проектов на территории Узбекистана. Успешно реализованы 11 совместных проектов на сумму 144 млн долларов. На стадии реализации находятся 3 совместных проекта на сумму 181 млн долларов. Прорабатываются 46 проектов на сумму порядка 2,3 млрд долларов.