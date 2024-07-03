Касым-Жомарт Токаев встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Акорде

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Си Цзиньпина. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почётного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и председателю Китайской Народной Республики, прозвучали гимны двух государств.

В честь высокого гостя перед президентским дворцом пролетели истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан, оставив за собой красный и желтый след – цвета флага Китая.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин прошли в зал переговоров.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.