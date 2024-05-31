Касым-Жомарт Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Новые квартиры получили:



1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;



2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;



3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;



4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;



5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;



6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;



7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;



8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;



9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;



10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.