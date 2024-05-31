  • 31 Мая, 19:09
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Сегодня, 18:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
95
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Новые квартиры получили:
 
1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;

3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;

4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;

6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;

7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;

8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;

9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;

10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.

Самое читаемое

Наверх