Касым-Жомарт Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Новые квартиры получили:
1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.