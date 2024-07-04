Касым-Жомарт Токаев: В ШОС учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – членов ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что ШОС превратилась в эффективный механизм межгосударственных отношений, действующий на основе "шанхайского духа" дружбы, добрососедства, равноправия и взаимной поддержки.

Президент Казахстана также подчеркнул, что в ШОС в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц.

"На пространстве ШОС проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей Организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием", - сказал Токаев.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.