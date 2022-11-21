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Сегодня, 01:29
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103Фото: t.me/toqaev2022
Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll
Опубликовано видео, на котором Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Toqaev2022".
Напомним, по данным трех экзитполов Касым-Жомарт Токаев набрал более 80 процентов голосов избирателей.
Ранее кандидат на пост главы государства Жигули Дайрабаев поздравил своего оппонента с победой. Он отметил, что верит в Токаева и его планы по работе на благо страны.
Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев также поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.
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