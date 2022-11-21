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  • Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll
t.me/toqaev2022 Сегодня, 01:29
103
Сегодня, 01:29
103
Фото: t.me/toqaev2022

Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll

Опубликовано видео, на котором Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Toqaev2022".

Напомним, по данным трех экзитполов Касым-Жомарт Токаев набрал более 80 процентов голосов избирателей. 

Ранее кандидат на пост главы государства Жигули Дайрабаев поздравил своего оппонента с победой. Он отметил, что верит в Токаева и его планы по работе на благо страны. 

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев также поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.

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#Касым-Жомарт Токаев #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:29
103
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