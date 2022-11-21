Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll

Фото: t.me/toqaev2022

Опубликовано видео, на котором Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Toqaev2022".

Напомним, по данным трех экзитполов Касым-Жомарт Токаев набрал более 80 процентов голосов избирателей.

Ранее кандидат на пост главы государства Жигули Дайрабаев поздравил своего оппонента с победой. Он отметил, что верит в Токаева и его планы по работе на благо страны.

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев также поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.