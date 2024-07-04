Касым-Жомарт Токаев: ШОС одна из самых влиятельных авторитетных международных структур

В Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, открывая саммит, отметил важность организации, передает BaigeNews.kz.

"Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Президент.

В своей приветственной речи он также отметил, что ШОС за почти четверть века стала важным механизмом в системе международных отношений.

Взаимодействия в сфере политики, безопасности, экономики, культуры в рамках организации между странами-участниками задает вектор развития всего Евразийского континента, считает Глава государства.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.