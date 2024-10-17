Касым-Жомарт Токаев сделал подарок новой пожарной части в Астане

Глава государства посетил новую пожарную часть №23 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент ознакомился с работой столичной пожарной части, возведённой в кратчайшие сроки в районе "Алматы", где проживает более 96 тысяч человек. Радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив "Юго-Восток", а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал "Нұрлы Жол". За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.

Пожарное депо, построенное из высококачественных быстровозводимых модульных материалов, отличается высокой функциональностью. В здании предусмотрены рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня. В ангаре размещены шесть единиц спецтехники.

Касым-Жомарту Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.

Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать. По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.

Затем Президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.