Касым-Жомарт Токаев сделал подарок новой пожарной части в Астане
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Глава государства посетил новую пожарную часть №23 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент ознакомился с работой столичной пожарной части, возведённой в кратчайшие сроки в районе "Алматы", где проживает более 96 тысяч человек. Радиус обеспечения пожарной безопасности включает жилой массив "Юго-Восток", а также такие важные объекты, как Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, мечеть Хазрет Султан, железнодорожный вокзал "Нұрлы Жол". За два месяца в боевом режиме осуществлено около 200 выездов.
Пожарное депо, построенное из высококачественных быстровозводимых модульных материалов, отличается высокой функциональностью. В здании предусмотрены рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня. В ангаре размещены шесть единиц спецтехники.
Касым-Жомарту Токаеву показали современное оборудование для спасательных операций и тушения пожаров. Также продемонстрирована работа противопожарных дронов, предназначенных для тушения возгорания на высотных зданиях.
Глава государства побеседовал с сотрудниками пожарной части и отметил, что такие современные модульные пожарные депо должны функционировать во всех регионах страны, поэтому данный проект следует масштабировать. По его словам, будет продолжена работа по решению социальных и жилищных вопросов пожарных и спасателей.
Затем Президент осмотрел новое двухэтажное общежитие и поздравил семьи пожарных с новосельем.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подарил пожарной части №23 спортивный инвентарь.
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