Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

"Заслушан доклад Председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.



Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики", - говорится в сообщении.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.