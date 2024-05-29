Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
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Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
"Заслушан доклад Председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики", - говорится в сообщении.
По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.