  • 1 Августа, 17:51
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев провёл встречу Жозепом Боррелем

Сегодня, 17:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
87
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

Самое читаемое

Наверх