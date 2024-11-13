Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Молдовы

На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку Касым-Жомарт Токаев провёл беседу с президентом Молдовы Майей Санду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Собеседниками достигнута договорённость организовать взаимные визиты на высшем уровне.