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Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Молдовы

Сегодня, 19:55
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: akorda.kz

На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку Касым-Жомарт Токаев провёл беседу с президентом Молдовы Майей Санду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. 

Собеседниками достигнута договорённость организовать взаимные визиты на высшем уровне.

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