Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Молдовы
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
71Фото: akorda.kz
На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку Касым-Жомарт Токаев провёл беседу с президентом Молдовы Майей Санду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Собеседниками достигнута договорённость организовать взаимные визиты на высшем уровне.
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