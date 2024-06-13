Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по развитию туризма
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.
“Сегодня доля туризма в мировом валовом продукте превысила 9%. Таким образом, можно говорить, что этот показатель возвращается на допандемический уровень. Около 10% рабочих мест в мире обеспечивает туризм. Каждое четвертое новое рабочее место открывается в этой отрасли. 30% мирового экспорта, 7% инвестиций и 5% налоговых поступлений приходятся на сферу туристических услуг. У Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового”, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.
“Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры”, – заявил он.
Самое читаемое
- КТЖ грозит дефолт и банкротство - Алихан Смаилов
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- 9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
- В Астане подросток на спор решил переплыть Есиль и утонул
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области