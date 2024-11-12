Касым-Жомарт Токаев провёл краткие встречи с главами делегаций на саммите COP29

На полях Всемирного климатического саммита COP29 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл ряд встреч с мировыми лидерами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства приветствовал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, президента Молдовы Майю Санду, президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и других высокопоставленных лиц.

В ходе встреч обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, вопросы глобальной климатической повестки, а также взаимодействие в рамках международных структур.