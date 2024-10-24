Касым-Жомарт Токаев провёл беседы с участниками саммита "БРИКС плюс"
Сегодня, 17:06
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Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
114Фото: akorda.kz
В кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани Касым-Жомарт Токаев провёл краткие беседы с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Беларуси - Александром Лукашенко, Генеральным Секретарём Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и руководителем администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Снимками с места событий поделилась пресс-служба главы государства.
Переговорил президент Казахстана и с председателем КНР Си Цзиньпином.
В саммите принимают участие представители 36 стран и руководители шести международных организаций, порядка 20 делегаций представлены на высшем уровне.
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