Касым-Жомарт Токаев провёл беседы с участниками саммита "БРИКС плюс"

В кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани Касым-Жомарт Токаев провёл краткие беседы с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Беларуси - Александром Лукашенко, Генеральным Секретарём Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и руководителем администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Снимками с места событий поделилась пресс-служба главы государства.

Переговорил президент Казахстана и с председателем КНР Си Цзиньпином.

В саммите принимают участие представители 36 стран и руководители шести международных организаций, порядка 20 делегаций представлены на высшем уровне.