Касым-Жомарт Токаев проводил президента Албании в аэропорт
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
105Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Албании Байрамом Бегаем, завершившим свой официальный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах. Обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Байрам Бегай также посетил больницу медицинского центра Управления делами президента РК.
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