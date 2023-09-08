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Касым-Жомарт Токаев проводил президента Албании в аэропорт

Сегодня, 17:18
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Албании Байрамом Бегаем, завершившим свой официальный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах. Обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Байрам Бегай также посетил больницу медицинского центра Управления делами президента РК.

 

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