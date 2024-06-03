Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой

Приветствуя Нгози Оконджо-Ивеалу, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает большое значение расширению сотрудничества со Всемирной торговой организацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Мы уверены, что под Вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и создание равных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить Вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании Организации”, – сказал президент.

Как отметил глава государства, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов.

Президент сообщил, что недавно подписал Указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.

Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила вклад, который Казахстан в качестве председателя 12-ой Министерской конференции ВТО внес в принятие ключевых решений в области международной торговли

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы Форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему.

Глава государства наградил Нгози Оконджо-Ивеалу орденом "Достық" II cтепени в знак признания ее заслуг в деле укрепления системы многосторонней торговли и глобальной роли Всемирной торговой организации.