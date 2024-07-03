Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

В ходе встречи Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Именно Ваше участие имеет особое значение, поскольку Вы являетесь единственным действующим Президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний Саммит будет успешным”, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. По его словам, Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чем огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.

Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.

Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.





