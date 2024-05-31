Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
118Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.
Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.