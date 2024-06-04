Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Катар в феврале текущего года”, - говорится в сообщении.

Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с Эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.