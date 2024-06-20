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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Генсеком СВМДА

Сегодня, 12:58
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации инициатив и приоритетов Казахстана в рамках председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал Президенту о проводимой работе по институциональному укреплению форума.

Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности Секретариата Совещания и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.

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