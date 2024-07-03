Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Ильхамом Алиевым

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана выразил признательность Ильхаму Алиеву за участие в саммите ШОС в качестве Почетного гостя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.

“С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей”, – отметил Глава государства.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ильхам Алиев выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Баку дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

Глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано Соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.