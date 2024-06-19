Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве

Президент Казахстана, выступая на церемонии награждения казахстанцев, принявших активное участие в противопаводковых мероприятиях, сделал заявление касательно покушения на казахстанского журналиста в Киеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“В Казахстане взят курс на укрепление верховенства Закона. Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины”, – подчеркнул он.

В заключение Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем гражданам, участвовавшим в ликвидации последствий стихийного бедствия.

“Как вы знаете, в стране была запущена экологическая акция "Таза Қазақстан". Это очень важный социальный и даже политический проект, призванный объединить усилия во имя общего дела, благоустроить наши города и села, развить экологическое сознание в обществе. Его инициаторами стали, прежде всего, такие же ответственные граждане, как вы. Трудовой подвиг, совершенный во имя страны, никогда не будет забыт. Поэтому сегодняшние награды – это проявление безграничной благодарности народа”, – подытожил Президент.

Затем Глава государства наградил спасателей, волонтеров, тружеников, общественных деятелей, военных, врачей и предпринимателей, а также руководителей крупного бизнеса, принимавших активное участие в противопаводковых мероприятиях.