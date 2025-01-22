В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти государств, передаёт BaigeNews.kz.

Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.

Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, Президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе.

Он отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи. Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.